Franco Columbu annega in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 30 AGO - L'ex campione di culturismo e attore Franco Columbu, 78 anni, originario di Ollolai (Nuoro), ma da sempre residente a Los Angeles, negli Stati Uniti, è morto nel primo pomeriggio dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna.

Culturista di fama mondiale e amico di Arnold Schwarzenegger, Columbu era in vacanza in Sardegna. La tragedia è avvenuta intorno alle 14. Columbu è stato subito soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Olbia, dove però è morto appena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le manovre di rianimazione del personale del 118, sia a terra che a bordo dell'elicottero, per l'ex culturista non c'è stato niente da fare. (ANSA).