Sanità, Comitato Giù le mani dall’Ogliastra a Solinas: “Defraudati dei più basilari diritti”

La bozza della riforma sanitaria di Solinas, scatena le prime infuocate polemiche. A partire dal battagliero comitato giù le mani dall’Ogliastra. “Con grande rammarico in questi giorni stiamo apprendendo di una ulteriore possibile riforma del sistema sanitario sardo che, già dalle prime battute, appare poco consona per al nostro territorio – si legge in una nota -. Con stupore ci rendiamo conto che come al solito si prendono decisioni che penalizzano oltremodo il già fragile “Sistema Ogliastra”. Non è pensabile minimamente che l’Ogliastra non abbia una sua ASL per i tanti e noti motivi che ora riteniamo inutile elencare per l’ennesima volta.

Come Movimento #giulemanidallogliastra, ma principalmente come cittadini e soprattutto come sardi, ci riteniamo al momento defraudati dei più basilari diritti ed è per questo che fin da ora stiamo mettendo in atto tutta una serie di iniziative atte a far valere il nostro sacrosanto diritto a vivere nel territorio che ci ha visto nascere.

In particolar modo stiamo approntando una serie di incontri con la popolazione per renderla partecipe ed informata di ciò che sta accadendo.

Avete più volte mostrato interesse verso i territori disagiati caratterizzati da problemi geografici, demografici e orografici oggettivi che di conseguenza manifestano particolari difficoltà d’accesso ai servizi sociosanitari di base. Al momento attuale, alla luce della novella riforma che si sta mettendo in atto, sembra che questi problemi non abbiano più alcuna rilevanza.

Nei prossimi giorni comunicheremo il calendario delle nostre azioni in merito, tra le altre ci sarà un’assemblea/dibattito alla quale spero potrete essere presenti per dare quelle risposte che la gente si aspetta e per ascoltare e capire in che realtà vive l’Ogliastra.

In ogni caso, fin da ora, #giulemanidallogliastra ritiene che tale riforma debba essere riveduta perché non garantisce equità a tutti i territori della Sardegna.

E se il vostro obiettivo è quello di “ascoltare la gente”, la vostra presenza sarebbe, se non obbligatoria, quanto meno più che gradita.

