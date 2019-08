Cagliari, test notturni per Hiv e Hcv

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - La Lila di Cagliari organizza un'altra serata di testing per Hiv e Hcv nella sua sede, in via Dante al civico 16. Lunedì 2 settembre sarà possibile sottoporsi a un test salivare per la ricerca degli anticorpi all'Hiv e Hcv senza passare da un ospedale e senza prelievi di sangue.

"Il ricorso al test nella popolazione italiana è sempre più scarso e per questo vanno rimosse tutte le barriere, normative e strutturali, che ne ostacolano l'accesso, soprattutto per i più vulnerabili", spiega la Lila. I volontari dell'associazione saranno disponibili dalle 20.30 alle 22.30. A chiunque vorrà accedere al servizio saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti l'Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso 'facilitato' ai centri clinici qualora necessario.

Un'opportunità unica in Sardegna per incoraggiare al test quanti, inconsapevoli del proprio stato sierologico, non si siano mai rivolti, e mai si rivolgerebbero, alle strutture tradizionali per vari motivi: orari di apertura, costo dei servizi, richiesta di documenti d'identità. (ANSA).