Quartu, ok dal Comune all’avanzo di Amministrazione: 3,5 milioni subito disponibili

Con l’approvazione dell’Avanzo di Amministrazione, deliberato dal Consiglio Comunale, arrivano milioni di risorse da spendere subito per migliorare la qualità della vita in città, anche con investimenti sulle infrastrutture che permetteranno di tutelare il territorio quartese dal punto di vista della sicurezza e del decoro urbano.

Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, alle entrate finali si può equiparare l’avanzo di amministrazione per investimenti. Questo significa liberare diversi milioni di euro di investimenti pubblici, perché gli avanzi di amministrazione rimangono nella disponibilità dell’Ente che lo realizza.

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale ha infatti avuto il via libera l’Applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2018, che genera una capacità di spesa per l’Ente pari a circa 6 milioni di euro. In considerazione del poco tempo a disposizione prima della fine dell’anno l’Amministrazione ha programmato di spendere nel 2019 3.4 milioni, destinandone più della metà all’intervento per il rifacimento delle strade. La differenza potrà poi essere utilizzata nel prossimo esercizio finanziario.

“La delibera sblocca fondi che devono essere spesi entro il 2019. In particolare andremo a investire 2 milioni di euro sulle strade quartesi, sia quelle in bitume, sia quelle periferiche, vicinali, che interessano la frazione di Flumini, ma non solo – spiega il Sindaco Stefano Delunas -. È un intervento importante, anche perché in alcune strade asfaltate abitano disabili oggi impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni in caso di necessità. L’obiettivo è quindi quello di mettere tutti gli abitanti di Quartu in sicurezza anche quando siamo in presenza di Codice Rosso per rischio idrogeologico. Ci sarà poi una fase B, nel prossimo esercizio finanziario, con interventi su altre vie”.

“Inoltre un’altra cifra importante è stata destinata al potenziamento dell’illuminazione al Poetto – prosegue il Primo Cittadino -. Si tratta di 500mila euro necessari per riportare sicurezza nel nostro litorale, dove durante l’estate si sono verificati fin troppi episodi di cronaca nera. E sempre in tema di sicurezza, nel caso specifico sul lavoro, abbiamo deciso di destinare 250mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti stabili comunali. E ancora: il potenziamento del servizio informatico comunale, l’ammodernamento del parco auto per i vigili e la Protezione Civile, la costruzione di nuovi loculi al cimitero. Scelte mirate e prioritarie per ridare slancio alle politiche cittadine”.

Ma gli interventi programmati grazie all’Avanzo di Amministrazione 2018 non finiscono qui. Si rimetterà mano infatti anche ai giochi nei parchi, soggetti nel tempo sia a deterioramento che a vandalismo, così come ulteriori interventi sono previsti negli impianti delle scuole, delle biblioteche e delle strutture sportive, oltre all’acquisto di nuovi mobili e arredi necessari al buon funzionamento della macchina amministrativa. E si potrà intervenire anche per risistemare alcuni attraversamenti pedonali ormai troppo rovinati e potenziare la comunicazione per quanto concerne la segnaletica.

