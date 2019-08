Weekend con temporali in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità meteorologica in tutta la Sardegna, con nuovi temporali e nubifragi sui settori centro meridionali dell'Isola. Lo annuncia l'esperto Dario Secci di Sardegna Clima.

"Il weekend - spiega - proseguirà sulla falsariga di queste ultime ore. Indici di instabilità più marcati sabato 31, con temporali sparsi sull'entroterra e settori occidentali".

Domenica 1 settembre un progressivo peggioramento. "Ci sarà - prosegue l'esperto - Verranno coinvolte anche le zone centro orientali - sottolinea il meteorologo - in modo particolare l'Ogliastra e il Gerrei. Lunedì 2, invece, instabilità in flessione, con possibili piogge sui settori centro-settentrionali. Le temperature - avverte l'esperto - scenderanno sotto la media del periodo a partire da martedì 3".