Videocamere contro discariche a Su Siccu

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Tonnellate di rifiuti da raccogliere a pochi passi dal mare e dal porticciolo turistico di Su Siccu, davanti alla basilica di Bonaria. Questa mattina sono partiti i lavori di pulizia commissionati dall'Autorità di sistema portuale. La situazione è precipitata nei mesi scorsi con la comparsa di una discarica abusiva: cumuli di spazzatura, residui di ristrutturazioni (controsoffittature e impianti di condizionamento), pneumatici. Rifiuti che ora saranno rimossi in cinque giorni dalla ditta specializzata e incaricata della pulizia.

L'intervento avrà un costo per l'Authority di 15 mila e 600 euro. Ma si guarda anche alla prevenzione: è infatti prevista l'installazione di telecamere di videosorveglianza che verranno posizionate nelle zone demaniali più a rischio. "Ancora una volta ci vediamo costretti ad intervenire per sanare situazioni di degrado frutto dell'inciviltà di pochi - sottolinea il presidente dell'Autorità di sistema, Massimo Deiana - Per questo si è deciso di posizionare apposite telecamere nei punti nevralgici della zona di Su Siccu, tutte saranno collegate agli uffici della Security portuale. Una linea dura, ma necessaria", chiarisce Deiana. (ANSA).