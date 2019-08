Teppisti scatenati a Monserrato, spaccati i finestrini delle auto parcheggiate sotto casa

Raid vandalico nella notte a Monserrato, e a differenza delle altre volte il o i delinquenti hanno colpito in pieno centro, in via del Redentore e a pochi passi dal Municipio. Un risveglio amarissimo per molti monserratini, che si sono trovati – bene andando – l’auto con le fiancate rigate. Ma ad altri è andata peggio: i vetri dei finestrini letteralmente in frantumi. Tra le vittime della follia dei balordi c’è anche il presidente del Consiglio comunale, Piergiorgio Massidda: “La scorsa notte è stata vandalizzata la mia auto mentre era parcheggiata a pochi passi dal municipio. Vi aggiornerò sulle indagini a seguito della mia denuncia contro ignoti”. Una lunga “scia notturna” di teppismo che ha visto alcune vetture ricoperte “di una polvere celestina non meglio precisata”, come si legge nel post denuncia di Nicola A. “Nel mio caso, per non farsi mancare nulla, c’è pure una bella incisione sulla portiera sinistra posteriore. Ho visto che sono stati colpite la macchina dietro la mia e quella di un ragazzo che passava di lì per caso e mi ha raccontato la scena. Ovviamente, nemmeno commento il gesto. Trovo solo tremendamente desolante che nel 2019 uno non possa ancora lasciare la macchina per strada”.

Fonte: Casteddu On Line





