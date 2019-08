Lettere e bollette in ritardo a Solarussa: il sindaco scrive ai vertici di Poste italiane

Chiesto l’intervento dell’amministratore delegato della società

Il sindaco di Solarussa Mario Tendas in prima linea contro i disservizi di poste Italiane.

Il primo cittadino ha inviato una lettera all’Amministratore Delegato delle Poste, a Roma, dove chiede urgentemente di intervenire riguardo ai problemi nella consegna di posta ordinaria, ma anche di bollette, aumentati con il periodo estivo.

“Facendosi portavoce delle continue e pressanti richieste che giungono dai cittadini”, scrive il sindaco del paese, “e, più in generale, nell’interesse della popolazione rappresentata, chiedo con carattere di urgenza, di porre rimedio ad una precaria situazione che sia determinando notevoli e gravi problemi nella consegna della corrispondenza da parte di Poste Italiane”.

“Si evince, in modo particolare, numerose e pressanti lamentele per mancate o tardive consegne non solo nella posta ordinaria ma anche nella consegna dl bollette telefoniche, elettriche, idriche che hanno determinato l’interruzione di servizi indispensabili per le famiglie”.

“Detta situazione”, conclude il sindaco, “peraltro non nuova, si è ulteriormente aggravata nel periodo estivo con una situazione che sta determinando preoccupanti disservizi”.

Venerdì, 30 agosto 2019

L'articolo Lettere e bollette in ritardo a Solarussa: il sindaco scrive ai vertici di Poste italiane sembra essere il primo su LinkOristano.it.