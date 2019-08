Al via oggi Miniere Sonore, il festival oristanese di contaminazione tra le arti

Inizia questa sera il Festival Miniere Sonore, di casa a Oristano. Il Festival di Musiche Attuali, promosso dall’Associazione Culturale Heuristic e sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, continua il suo cammino nella sperimentazione artistica, con l’obiettivo di promuovere la diffusione e favorire la valorizzazione di forme artistiche poco conosciute dal grande pubblico.

Questa sera all’Hospitalis Sancti Antoni, che sarà la location di tutte e tre le serate in programma, dalle 21 La femme dans le cadre di Ivana Busu (fisarmonica live electronics) e Caroline Wehbe (video e oggetti sonori) per una performance ispirata all’omonimo racconto della Wehbe: la storia dell’amore possessivo di un uomo che, incapace di ritrarla, ha gelosamente imprigionato la sua amata nella cornice di un quadro.

Alle 21.30 États De Corps, performance di danza contemporanea di Peter Agardi, progetto multidisciplinare ispirato al pensiero pasoliniano, nato dalla riflessione sul condizionamento delle convenzioni sociali anche nel controllo del nostro corpo.

Chiuderà la serata la chitarra di Sergio Altamura, un viaggio nell’universo di possibilità timbriche e compositive della chitarra acustica contemporanea.

Quest’anno il leitmotiv sarà il concetto di “Leggerezza”, che non deve essere confuso con superficialità, come indica Calvino. Si tratta di una delle qualità essenziali del linguaggio artistico che intenda sfuggire alla condizione transitoria e effimera del comporre che, per aspirare all’arte, deve scaturire in un “oggetto” dotato di vita propria.

L’ingresso alle serate del Festival Miniere Sonore è libero e gratuito.