Simeone a Cagliari, arriva anche Olsen

Giovanni Simeone è arrivato questa mattina all'aeroporto di Cagliari-Elmas accolto dai tifosi rossoblù con bandiere e sciarpe. E subito è scattata la caccia a selfie e autografi. "Sono contento di essere qui - ha detto l'ex attaccante della Fiorentina - in una società che mi ha fortemente cercato e voluto. Per me è una scelta del cuore: in questi giorni ho parlato al telefono con Castro". Pronto per il rilancio? "Sì - ha detto il Cholito - sono pronto: sono qui per fare bene".

Poi la corsa contro il tempo per essere a disposizione domenica per la partita con l'Inter: subito le visite mediche.

Poi le firme e il saluto magari in campo ai nuovi compagni.

Il blitz decisivo è scattato ieri sera con il Cagliari che ha battuto la Sampdoria nella corsa per il Cholito. Simeone, classe 1995, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni.

E intanto gli arrivi non sono finiti: a fine mattinata dovrebbe essere in aeroporto il portiere svedese Olsen, preso in prestito dalla Rom, per sopperire all'assenza per infortunio di Cragno.