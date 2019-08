Da Bulgaria, Portogallo, Romania, Spagna e Macedonia a Nughedu per parlare di turismo

Mercoledì la conferenza principale del meeting internazionale Europe Closer to us

“Luoghi noti e luoghi sconosciuti” è il titolo della conferenza sul turismo in programma mercoledì prossimo, 4 settembre a Nughedu Santa Vittoria.

“La conferenza rappresenta l’evento principale del meeting internazionale Europe Closer to us”, spiega il sindaco del paese Francesco Mura, “che si terrà nel nostro paese dal 4 al 6 settembre e che vedrà coinvolti numerosi comuni europei provenienti da Bulgaria, Portogallo, Romania, Spagna, Macedonia del Nord e Polonia”.

“Il meeting è il quinto del progetto Future of Europe – Reload, finanziato dal programma europeo Europa per i cittadini”, prosegue il sindaco. “Il progetto mira a condividere buone pratiche tra le amministrazioni locali europee ma soprattutto a far nascere rapporti di collaborazione permanenti tra le amministrazioni, far scoprire il senso di cittadinanza europea ai cittadini dei comuni coinvolti e far capire l’importanza di far parte della UE”.