Cagliari, 18enne investita a San Michele da un 75 enne ubriaco: patente ritirata

Incidente stradale in tarda serata nella Via Abruzzi, all’altezza edicola. Sull’attraversamento pedonale una ragazza di 18 anni cagliaritana è stata investita da un’auto Lada Niva condotta da un 75enne di Cagliari che é stato sottoposto ad accertamenti con l’etilometro ed è risultato essere alla guida in stato di ebbrezza con un tasso tre volte quello consentito. La sua patente è stata immediatamente ritirata, il veicolo sottoposto a sequestro e verrà denunciato alla Procura. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza intervenuta immediatamente e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con un codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

