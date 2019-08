Le maxi multe inflitte dagli agenti della polizia locale di Assemini ai padroni dei cani? Non solo per quelli beccati a non raccogliere gli escrementi di Fido, ma anche a chi non ha mai provveduto a dotare il proprio amico a quattro zampe di microchip. Sono tanti i casi capitati nell’ultimo periodo in città, come annunciato dalla sindaca Sabrina Licheri: “Durante i controlli contro l’abbandono illecito delle feci del proprio cane, sta emergendo che in tanti non adempiono all’obbligo di microchippatura”. È ancora freschissima, nella memoria di tanti asseminesi, la notizia dei duecento euro di multa appioppati a un loro concittadino sorpreso dagli agenti mentre uno dei suoi due cagnolini stava facendo i bisogni sotto l’albero di un parco. A nulla erano valse le sue giustificazioni, il non aver ripulito immediatamente gli è costato caro.

La multa per i padroni dei cani senza microchip è leggermente più leggera: “I sanzionati sostengono di non aver mai sentito parlare della registrazione all’anagrafe canina tantomeno del microchip. Scoprirlo prendendo una multa pari a 172 euro non è per niente piacevole. Quindi occhio”, rimarca la Licheri, “è obbligatorio per legge dotare un cane di microchip”.

L'articolo Assemini, strage di multe ai padroni dei cani senza microchip: “Devono pagare 172 euro” proviene da Casteddu On line.