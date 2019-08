Un nuovo ospedale a Cagliari, certo, ma anche altri due in altrettante zone popolose dell’Isola: uno nel Sulcis e uno ad Alghero. Christian Solinas cala il tris per quanto riguarda le nuove strutture che nasceranno in contemporanea con la riforma della sanità targata centrodestra. Il capoluogo sardo, stando agli obbiettivi, avrà un altro nosocomio ma letti, stanze e corsie sono destinati a sorgere anche nel sud ovest della Sardegna e nella città catalana. È lo stesso presidente ad annunciarlo in risposta alle critiche arrivate dall’ex sindaco di Alghero Mario Bruno: “Ci sarà una nuova struttura ospedaliera anche ad Alghero come nel Sulcis. Il nostro è un progetto di riforma della sanità che avvicinerà i servizi essenziali e di eccellenza a pazienti e cittadini. L’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, esponente di quella sinistra relegata impietosamente dagli elettori a margine della scena politica in Sardegna, tenta di riconquistare la ribalta con affermazioni frettolose e imprecise a proposito della riforma, che non conosce, della nuova sanità in Sardegna”.

Solinas assicura: “La nostra sanità sarà a misura dei cittadini e vicina a tutti i territori. Non intendiamo penalizzare nessuno, ma anzi vogliamo portare un elemento di valore e crescita sia per il personale sanitario che per i pazienti”.

L'articolo Rivoluzione nella sanità sarda, Solinas: “Due nuovi ospedali anche nel Sulcis e ad Alghero” proviene da Casteddu On line.