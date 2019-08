Maxi piantagione di marijuana tra i filari del mais: valore due milioni

Una vasta piantagione di marijuana, con oltre duemila piante alte mediamente due metri e mezzo, è stata scoperta tra i filari di una coltivazione di mais di circa venti ettari, nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano. Il valore stimato della piantagione è di circa due milioni di euro. L’operazione ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Oristano, diretti dal capitano Francesco Giola e che hanno operato insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Sarebbero stati alcuni agricoltori a segnalare l’insolito odore proveniente dai campi. I carabinieri hanno eseguito appostamenti e controlli con l’elicottero e stamane sono entrati in azione.

La piantagione era realizzata in filari molto lunghi, inseriti in maniera discontinua in un campo di circa 20 ettari, coltivato a granturco. Caratteristiche che la rendevano difficile da individuare.

Giovedì, 29 agosto 2019

