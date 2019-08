Scuderie da demolire: sono 45 le ordinanze del Comune di Oristano

In arrivo altri 34 provvedimenti oltre quelli già notificati da maggio ai sartiglianti

Sono 34 le ordinanze di demolizione delle scuderie, sottoscritte dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Urbanistico del Comune di Oristano l’Ingegnere Giuseppe Pinna che, nelle prossime settimane, raggiungeranno altri cavalieri della Sartiglia e non.

Dal mese di maggio a oggi sono solo 11, sulle 45 totali, le ordinanze inviate ai proprietari delle scuderie che presentavano delle irregolarità a livello urbanistico. Di queste, 10 si trovano nelle zone tra Is Pasturas e Pesaria, e una nella zona di Fenosu.

“La zona equus”, spiega l’Ingegnere Giuseppe Pinna, “era stata pensata proprio per consentire una tipologia di edificazione ex novo che venisse a soddisfare le esigenze di chi aveva un cavallo, con manufatti da realizzarsi in terreni inferiori all’ettaro”.

“Purtroppo”, prosegue Pinna, “il piano equus è venuto a scontrarsi con delle normative regionali che dal 2010/2011 hanno limitato l’edificazione in zona agricola”.

“Comunque”, conclude l’Ingegnere, “in nove anni è stata presentata una sola richiesta per edificare in zona equus”.

