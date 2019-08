Nuovo corso per arbitri: via alle iscrizioni Promosso dalla sezione di Oristano dell’Associazione italiana arbitri. Le informazioni utili per partecipare

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso per arbitri, promosse dalla sezione di Oristano dell’Aia – associazione italiana arbitri.

Iscriversi è completamente gratuito. I corsi sono rivolti a giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 15 e i 35 anni, ai quali al termine del percorso viene consegnato l’equipaggiamento sportivo necessario per l’arbitraggio.

Il termine per presentare la domanda è fissato per venerdì 27 settembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione arbitri all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , chiamando i numeri 3476267279 o 3200652515 o 3403919659 o recandosi personalmente nella sede di piazza Roma 3 a Oristano.

Giovedì, 29 agosto 2019

L'articolo Nuovo corso per arbitri: via alle iscrizioni sembra essere il primo su LinkOristano.it.