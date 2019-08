Salvini annuncia una grande manifestazione a Roma

Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il governo Pd-M5s. “Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma. Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiana”, ha affermato durante una diretta Facebook. Un evento anticipato da altri incontri visto che il capo della Lega ha dato appuntamento ai suoi sostenitori il 15 settembre a Pontida, che non sarà solo un “appuntamento di partito” ma diventerà un “appuntamento di popolo, preceduto, il giorno prima, da un confronto con gli amministratori locali. Il 21 e 22 settembre metteremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto del voto e delle regole”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

Fonte: Casteddu On Line





