Decimomannu, incubo via Vittorio Emanuele tra buche e polvere: “Non se ne può più”

Via Vittorio Emanuele, una delle strade più antiche di Decimomannu, come una mulattiera, regnano le buche e la polvere. Succede da più di un mese, ovvero, da quando hanno eseguito i lavori per realizzare le nuove tubature. La denuncia arriva da alcuni residenti: “Alla fine del mese di luglio finalmente hanno provveduto a cambiare interamente le tubature, ma ad oggi viviamo con la strada rotta, piena di buche, senza asfalto e lavori irrisolti col risultato di enormi disagi tra polvere fango e danni alle auto. Non ne possiamo più.”

