Cagliari, neonato in pericolo di vita trasportato a Roma da un Falcon dell’aeronautica

Un Falcon 50 del trentunesimo stormo dell’Aeronautica militare si è alzato in volo da Cagliari per un trasporto sanitario urgente. Un neonato in imminente pericolo di vita è stato portato sino all’aeroporto di Ciampino, e da lì è stato portato sino all’ospedale Bambino Gesù. L’Aeronautica militare e l’equipaggio del Falcon 50 che l’ha trasportato “auspicano per il piccolo una pronta ripresa”.

