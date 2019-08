Canottaggio: Oppo, pass per le Olimpiadi

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Una gara al cardiopalma quella disputata oggi da Stefano Oppo e Pietro Ruta a Linz: nella semifinale il doppio pesi leggeri azzurro ha conquistato non solo il primo posto, volando così in finale A, ma soprattutto il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Con il tempo di 6:13:300, l'atleta oristanese ha sbaragliato gli avversari in una gara combattuta letteralmente fino all'ultimo metro. La Spagna infatti è partita subito molto veloce, con un elevato numero di colpi, seguita dalla Cina e poi dall'equipaggio italiano, che è rimasto in terza posizione fino agli ultimi 150 metri. In 150 metri, quattro erano gli equipaggi che si contendevano le tre posizioni per la finale e la qualificazione olimpica. Quasi sul traguardo è iniziata la chiusura dell'Italia, chiamata fortemente da Oppo. "Gli ultimi 150 metri abbiamo fatto una chiusura molto forte che mancava nelle precedenti gare internazionali. Questo ci ha permesso di spuntarla sugli avversari e guadagnare anche il miglior tempo in assoluto", ha commentato Oppo al termine della gara.

La finale è in programma sabato 31 agosto e si annuncia certamente molto combattuta visto il livello altissimo degli equipaggi in gara. In pochi centesimi ci sono ben sei imbarcazioni che tenteranno il tutto per tutto per conquistare una medaglia mondiale.

"Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno seguito e sostenuto fino a qui. Il vostro sostegno è molto importante e sabato lo sarà ancora di più. Grazie a tutta la Sardegna", ha concluso Oppo. (ANSA).