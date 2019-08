Cagliari, brutto incidente in via Mercalli: auto finisce contro il muro di un market

Incidente in via Mercalli a Cagliari, un’auto si è ribaltata proprio nella curva della strada che collega viale Marconi con il rione cagliaritano di Genneruxi. Sul posto ci sono due mezzi dei Vigili del fuoco, più un’ambulanza del 118 e la polizia stradale. Il traffico sta subendo dei rallentamenti, una corsia di via Mercalli. La macchina è andata a sbattere contro il muro di un supermercato, e poi si è rovesciata per metà.

