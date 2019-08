Sartiglia, nuovo scontro: bufera sulle ordinanze di demolizione delle scuderie

Il presidente dell’Associazione Cavalieri Nonnis: “Vogliamo sapere di che morte dobbiamo morire”

Nuovo polverone sulla Sartiglia, dopo l’arrivo di un’ordinanza di demolizione relativa alla scuderia dell’ex Componidori Davide Musu, sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Urbanistico del Comune di Oristano, l’Ingegnere Giuseppe Pinna.

È stato lo stesso ex Componidori Musu a rendere nota la vicenda con un post su FAcebook.

Al cavaliere sono stati dati 90 giorni di tempo per “provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione o all’eventuale regolarizzazione” di una parte della propria scuderia.

L’ordinanza è la conseguenza dell’indagine della Procura del 2017, supportata dalle indagini della Forestale e della Polizia Ambientale che aveva coinvolto una serie di scuderie che presentavano delle irregolarità a livello urbanistico.

Durante i sopralluoghi la Forestale aveva riscontrato diverse difformità, poiché oltre ai ricoveri per i cavalli erano stati realizzati manufatti anche ad uso abitativo.

Oggi alcuni delegati dell’Associazione Cavalieri e il presidente Ignazio Nonnis incontreranno il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, per discutere ancora una volta dei regolamenti della giostra.

In quest’occasione, Nonnis chiederà di poter parlare con il primo cittadino per avere un confronto su quanto sta accadendo alle scuderie.

“Voglio solo capire”, commenta Ignazio Nonnis, “di che morte dobbiamo morire. Sappiamo di essere in torto ma, dato che in città è vietato tenere animali, questa è stato l’unico modo per portare avanti la Sartiglia”.

“Non sappiamo a chi rivolgerci, su chi contare”, continua il presidente dell’Associazione cavalieri. “Mi chiedo solo se vogliono che questa giostra continui”.

Giovedì, 29 agosto 2019

L'articolo Sartiglia, nuovo scontro: bufera sulle ordinanze di demolizione delle scuderie sembra essere il primo su LinkOristano.it.