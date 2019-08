Gattino bloccato nel motore di un’auto, salvato dai vigili del fuoco

Era rimasto intrappolato nel motore di un’auto, probabilmente per ripararsi dalla forte pioggia della mattina. Un gattino è stato salvato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco di Oristano, in via XX settembre.

A dare l’allarme alcuni passanti, allarmati dal miagolio del piccolo micio. Insieme ai vigili del fuoco hanno collaborato al salvataggio anche due turisti di passaggio, preoccupati per la sorte dell’animale. Un grande applauso ha accolto il salvataggio del gattino, un cucciolo nero di pochi mesi, preso in carico da alcune volontarie.