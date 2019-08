Cercasi pediatra per il Distretto di Ghilarza – Bosa

Come presentare domanda

L’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano deve provvedere al conferimento di un incarico provvisorio di Pediatria di libera scelta, con decorrenza da lunedì 9 settembre, per un periodo di sei mesi o comunque fino all’individuazione del pediatra titolare.

Il pediatra opererà per l’ambito territoriale n. 4 del Distretto di Ghilarza – Bosa, che comprende i comuni di Bosa, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes – con ambulatorio nel comune di Bosa.

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire l’incarico provvisorio, devono presentare domanda di disponibilità sul modulo disponibile sui siti www.atssardegna (sezione albo pretorio avvisi), o su www.asloristano.it (sezione notizie), entro e non oltre le ore 10 dì giovedì 5 settembre, all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L’incarico sarà affidato ai sensi dell’ACN per la Pediatria, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito, o – in mancanza di residenti – al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale definitiva attualmente in vigore.

Non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per causa non imputabile all’Assl di Oristano.

Giovedì, 29 agosto 2019

