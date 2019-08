Conte Bis, Salvini: “Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull’odio”

“Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull’odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre”.

Cosi’ Matteo Salvini su Twitter.

www.agi.it

