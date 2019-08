Cagliari, addio alla mega ruota panoramica da 50 metri al porto

Molti cagliaritani e sardi incuriositi, pronti a vedere la città dall’alto. Il tempo non sarebbe certo mancato, la concessione di sei mesi avrebbe portato la mega ruota panoramica a “girare” al porto di Cagliari sino a Natale. Invece, ecco la beffa: al momento dell’apertura delle buste con le offerte, nessuna società ha detto “sì”. Meglio: come spiegano dall’Autorità portuale, “lo scorso 22 luglio è pervenuta una sola lettera, da parte della società Tulimieri, con sede nel sud Italia”. Cosa c’era scritto? Poche ma chiare righe, riassumibili in due parole: “Rinuncia formale”. La busta è stata aperta durante la seduta pubblica, calendarizzata dall’Autorità portuale, proprio per dar gambe alla “concessione demaniale marittima” per la “ruota panoramica” a Cagliari. Con quel “no, grazie”, praticamente, la partita si è definitivamente chiusa. Sempre dagli uffici vista mare di via Roma a Cagliari, inoltre, fanno sapere che “inizialmente erano pervenute varie richieste, inclusa anche quella della società cagliaritana Steinhaus”. Non era stata l’unica, ma tant’è: come da regola, “era stata istituita la conferenza di servizi alla presenza di Vigili del fuoco, Comune, Soprintendenza, polizia e Guardia costiera, poi il bando”. Che però non ha sortito gli effetti sperati. Ma cosa prevedevano le carte prodotte dall’Autorità portuale? C’era la possibilità di installare una ruota “alta tra 30 e 50 metri” tra il molo Sanità e la calata via Roma. Avrebbe dovuto essere pienamente accessibile “per le persone diversamente abili” e le cabine sarebbero rimaste aperte dalle dieci del mattino sino all’una di notte nei giorni feriali e sino alle due nei giorni festivi. Il canone annuo previsto – per quanto la ruota sarebbe dovuta restare attiva solo sei mesi – era di 9224,13 euro. L’installazione e la rimozione del “gigante colorato” sarebbero dovute spettare alla società privata. Ma, alla fine, tutto è andato in fumo. Niente ruota panoramica al porto di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line





