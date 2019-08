Conte premier con riserva: “Governerò per il bene degli italiani, è il momento del coraggio”

Giuseppe Conte accetta l’incarico di premier “con riserva”. A poco più di una settimana dalla crisi politica, Mattarella riaffida a Conte le sorti dell’Italia. E adesso tocca a lui dover parlare “con tutti i gruppi politici, mi dedicherò ad elaborare un programma con chi mi sosterrà, è una fase delicata per il Paese”, afferma Conte. “Ci separano poche settimane dalla sessione di bilancio, bisogna fermare l’aumento dell’Iva per tutelare i risparmiatori e creare uno sviluppo sociale”. Quasi sicuro l’accordo tra M5S e Pd, salvo terremoti delle prossime ore: “Non sarà un governo contro ma per il bene dei cittadini, dobbiamo rendere la nostra nazione più competitiva, solidale e inclusiva. Istruzione di qualità aperta a tutti, essere all’avanguardia nella ricerca delle più sofisticate tecnologie, primeggiare a livello internazionale per la tutela dell’ambiente e del mare”. Conte fa anche un passaggio sulle tasse: “Tutti le devono pagare, ma devono pagarle meno. Sino a pochi giorni fa c’era il governo M5S-Lega: “La prospettiva di governare con una maggioranza diversa mi ha sollevato più di qualche dubbio, ho superato le perplessità. Nei prossimi giorni scioglierò la riserva, e se l’esito sarà positivo comunicherò al Capo dello Stato i nomi dei ministri”.

Fonte: Casteddu On Line





Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.