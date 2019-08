Nuovi corsi per future mamme nei Consultori di Terralba e Ghilarza Al via dalla prossima settimana gli incontri di accompagnamento alla nascita

Al via i nuovi corsi di accompagnamenti alla nascita nei Consultori familiari della Assl di Oristano.

Si comincia lunedì prossimo, 2 settembre, con il Consultorio di Terralba (via Sardegna), dove, alle 9.30, si aprirà il ciclo di incontri rivolto ai genitori dei bambini che nasceranno a novembre prossimo, residenti nei comuni di Arborea, Marrubiu, Terralba, San Nicolo Arcidano e Uras.

Mercoledì 4 settembre alle 9 sarà la volta del Consultorio di Ghilarza (via Santa Lucia, 54), con gli appuntamenti dedicati alle mamme e ai papà che avranno un figlio nei mesi di ottobre e novembre 2019.

Durante il corso, l’equipe consultoriale affronterà insieme alle famiglie in dolce attesa i temi legati a gravidanza, travaglio e parto, cura e alimentazione del neonato, trasformazioni nell’ambito della coppia, politiche familiari. Nel dettaglio si parlerà dei cambiamenti fisici ed emotivi in gravidanza e del protocollo degli esami da eseguire in questo periodo, di stili di vita sani e di come modificare quelli a rischio, di norme a tutela dalla maternità, di diritti della donna e della famiglia, tecniche di allattamento al seno, vaccinazioni, prevenzione degli incidenti domestici, sessualità e contraccezione dopo il parto. Al termine di ogni incontro verranno effettuati esercizi di rilassamento utili per preparasi al meglio al travaglio e al parto.

Gli incontri preparto saranno anche l’occasione, per i futuri genitori, di confrontarsi con persone che stanno vivendo la loro stessa esperienza e con l’equipe consultoriale, a cui porre liberamente domande ed esprimere dubbi e paure, così da affrontare la genitorialità in modo più consapevole e sereno.

Obiettivo del percorso di accompagnamento alla nascita è quello di promuovere la salute delle donne in gravidanza, identificare eventuali patologie o rischi e favorire la salute della mamma, del neonato e della famiglia.

I corsi sono totalmente gratuiti e aperti a tutti. Per adesioni e informazioni:

Consultorio familiare di Terralba: tel. 0783.81828 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-9.30 e 12.30-13.30 e martedì, ore 15.30-17.30)

Consultorio familiare di Ghilarza: tel. 0785.560413 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30- 9.30 e 12.30-13.30)

Giovedì, 29 agosto 2019

