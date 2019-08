Malore alla guida,centra 3 auto in sosta

(ANSA) - ALGHERO, 29 AGO - Ha avuto un malore mentre transitava nella centralissima via Giovanni XXIII, ad Alghero, alla guida di una Renault Megane e ha travolto tre auto parcheggiate.

Una donna residente a Sassari è stata trasportata d'urgenza questa mattina all'ospedale civile di Alghero, dove i medici stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

Oltre all'ambulanza del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, cui sono stati affidati i rilievi e, soprattutto, l'individuazione dei proprietari delle tre vetture danneggiate dalla guidatrice dopo aver perso il controllo del mezzo mentre procedeva in direzione del centro cittadino, fortunatamente non a velocità sostenuta.

