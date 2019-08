Estate in mostra nei centri Camù

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Lo street artist Federico Crisa e la fotografa Noemi Didu tornano, a 150 anni di distanza, sulle tracce di Stefano Cardu per un reportage dall'Asia proposto dai Musei Civici di Cagliari al Castello di San Michele. All'Exma un'antologica dell'artista sassarese Danilo Sini per raccontare una ricerca artistica che ha avuto inizio negli anni Ottanta e ha giocato un ruolo importante nella fase di transizione al Postmoderno. Un vero e proprio evento è infine la personale dedicata al grande Banksy allestita al Ghetto di via Santa Croce, una selezione delle migliori 20 immagini finora prodotte, quelle che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro tempo.

Sono le proposte per l'estate del Consorzio Camù. Sino al 29 settembre il Castello di San Michele e il Museo d'Arte Siamese Stefano Cardu ospitano la mostra Tracce - Asia 2562 che espone le opere di Federico Crisa e Noemi Didu, appunti di viaggio in tre paesi del Sud Est asiatico, Thailandia, Vietnam e Laos. La mostra, a cura di Paola Mura, ospita al Castello di San Michele il nucleo centrale del progetto, un percorso fotografico di circa 70 immagini cui si affianca una selezione di tele di grande formato e mattonelle dipinte.

La Sala delle Volte del centro comunale d'arte EXMA, con la direzione artistica di Simona Campus, è dedicata a Danilo Sini: al limite del senso. La mostra, visitabile sino al 22 settembre, è curata da Gianni Murtas, mentre l'allestimento è firmato da Salvatore Campus.

Infine nelle sale del Centro Comunale di Arte e Cultura Il Ghetto, sino al 27 ottobre, è allestita FROM THE STREET TO THE MUSEUM Works of the artist known as BANKSY, mostra a cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, promossa e prodotta dal Consorzio Camù e da Associazione MetaMorfosi, con il patrocinio del Comune di Cagliari. Si tratta di una selezione con le migliori 20 immagini finora prodotte, quelle che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro tempo. Tra queste la serigrafia con la bambina con un palloncino rosso in mano (Balloon Girl).(ANSA).