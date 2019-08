La coppia di turisti che, dopo una notte forse romantica, ha ricevuto il “buongiorno” direttamente dalla polizia, con tanto di maxi multa, per aver dormito sopra un materasso adagiato sul belvedere di Cala Gonone? Non è certo l’unico caso, anzi. Sono decine, forse centinaia in tutta l’estate, i vacanzieri che si accampano in luoghi dove vige un chiaro divieto. E i residenti e turisti “educati” hanno scelto di pubblicare delle foto dei cafoni della vacanza, con tanto di furgoni, sui social. Come per Ziu Martine, area di Cala Gonone con un mare tra i più belli di tutta l’Isola. “Soggiorno, prima colazione e stendibiancheria. Mi sa che è proprio il caso di organizzare un comitato che si prenda cura di questo litorale e faccia sparire questi maleducati e villani”, così si legge su un gruppo Fb dedicato a Dorgali.

E chissà se, dopo aver visto le immagini, il Comune non decida di fare il “bis” di multe.

L'articolo Dorgali, vacanzieri “abusivi” anche a Ziu Martine: “Hanno addirittura steso la biancheria” proviene da Casteddu On line.