È solo grazie all’intervento di un bagnante se due turisti francesi non sono riusciti nel loro intento. Questo pomeriggio avevano riempito un secchio da 12 litri di preziosi granelli di quarzo dalla spiaggia di Is Arutas e si accingevano a portarlo in macchina.

La notizia nella pagina Facebok Sardegna derubata e depredata. “In quel momento non erano presenti in zona agenti del Corpo Forestale e neanche della squadra di volontari predisposta dal comune di Cabras”, scrivono i volontari, “il bagnante è intervenuto immediatamente sventando l’ennesimo furto di questa sciagurata stagione”.

I volontari chiedono la chiusura della spiaggia di Is Arutas.

L'articolo Ladri di sabbia a Is Arutas, due turisti francesi fermati da un bagnante proviene da Casteddu On line.