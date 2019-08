Giovane di Arborea nella delegazione italiana alla scuola europea per allevatori Marco Beltrame da oggi in Belgio insieme a sei colleghi provenienti dal resto della Penisola

C’è anche il giovane allevatore di Arborea, Marco Beltrame, nel gruppo italiano da oggi a Battice, in Belgio, per prendere parte alle attività formative della Scuola EYBS – European Young Breeders School 2019, in programma fino a domenica, 1° settembre.

Unico allevatore sardo tra i sei ragazzi della delegazione italiana, Marco Beltrame, nella scuola internazionale avrà la possibilità di perfezionarsi in diverse attività, quali la preparazione e la conduzione delle bovine nelle gare espositive.

La Scuola, nata nel 1999 e arrivata alla 19° edizione, promuove l’incontro tra centinaia di giovani e fornisce ai giovani allevatori una importante occasione di crescita e confronto con i colleghi e coetanei provenienti da tutta Europa.

“A Marco rivolgiamo i nostri complimenti per questo traguardo”, ha commentato la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, “e un augurio di buon lavoro e di ottimi risultati”.

Mercoledì, 28 agosto 2019

