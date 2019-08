Anche nel Medio Campidano si è abbattuto un violento nubifragio. Allagamenti, alberi sradicati e disagi si sono maggiormente registrati a Villasor, Serramanna e Samassi. Raffiche di vento fortissime e improvvise hanno spazzato via caldo e afa in pochi istanti. A Villasor la piazza del Comune si è completamente allagata, a Samassi si registrano allagamenti e alberi caduti tanto che il sindaco lancia un appello.

“Considerata l’instabilità delle condizioni meteo che, pur in presenza di codici di allerta di bassa pericolosità, hanno prodotto allagamenti e sradicamento d’alberi si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire tutte le precauzioni necessarie, in particolare in presenza di interrati, scantinati e/o attraversamenti dei corsi d’acqua”.

A Serramanna i punti nevralgici del paese si sono trasformati nei “soliti” fiumi in piena. “Serve un intervento importante e definitivo, con una struttura di nuova concezione, che non deve lasciare spazio al malessere dei cittadini e delle strutture in cui abitano – spiega Michele Melis di Unidos – Lo dice la storia, lo dice il tempo e lo dicono i fatti. Incanalare l’acqua dove si vuole coi dovuti accorgimenti e calcoli strutturali non è una missione impossibile. Bene, noi abbiamo la possibilità nel nostro piccolo paese di interconnettere i centri abitati con le campagne in modo adeguato, senza stare a girarci intorno. È ora di finirla di dare spazio a inconcludenti giustificazioni che si protraggono per anni e renderci conto di avere un sottodimensionamento di condotte, che vanno in tilt dopo appena 10 minuti di pioggia. Serve competenza, capacità, voglia di agire. Serve un intervento importante per il bene di Serramanna”.

L'articolo Maltempo nel Medio Campidano: allagamenti a Serramanna, alberi sradicati a Samassi proviene da Casteddu On line.