Nicola Canu in Francia per il titolo europeo della World Kickboxing Network Il fighter oristanese si prepara alla nuova sfida internazionale

Nuova sfida internazionale per il fighter oristanese Nicola Canu, che nel mese di dicembre volerà in Francia, per prendere parte a un incontro valido per il titolo europeo di kickboxing della federazione WKN (World Kickboxing Network), nella categoria 62,100 kg.

Canu combatterà il 7 dicembre. Già noto il nome dell’avversario del combattente di Oristano: si tratta del francese Bryan Lang, mentre sono ancora da definire i dettagli su luogo e orario dell’evento, che farà da cornice al match.

Nicola Canu sarà accompagnato come al solito da Alessandro Alias della Alias Gym di Iglesias, suo istruttore e preparatore tecnico da ormai diversi anni.

Lo scorso anno l’atleta oristanese è salito sul ring del circuito internazionale tra i più importantiper il Max World Championship e nel mese di luglio, a Iglesias, ha combattuto un match valido per il titolo mondiale di kickboxing della federazione WKN.

Mercoledì, 28 agosto 2019

