Multe e carro attrezzi nell’ultima serata con Shopping sotto le Stelle Ieri a Oristano le sanzioni per alcuni automobilisti che non hanno rispettato i divieti

Forse non hanno fatto shopping, ma è comunque costata cara, ieri, ad alcuni automobilisti la presenza in centro durante l’ultimo appuntamento con la manifestazione “Shopping sotto le Stelle”.

Per i proprietari di alcune auto posteggiate in via Tirso, infatti, sono scattate la multa da parte degli agenti della polizia locale e la rimozione forzata con li carro attrezzi.

La centralissima via ogni martedì durante la rassegna rientra nell’area pedonale, chiusa al traffico e sottoposta al divieto di sosta con rimozione.

Mercoledì, 28 agosto 2019

