Con un secchio da 12 chili per rubare la sabbia, ma un bagnante li ferma Nuovo tentativo di furto nella spiaggia di Is Arutas

Non un semplice sacchetto, ma un grande secchio da 12 chili. È il contenitore utilizzato da due turisti stranieri sulla spiaggia di Is Arutas per prelevare i preziosi chicchi di quarzo, tanto ambiti dai vacanzieri.

Un furto importante, che solo l’intervento di un bagnante è riuscito a mandare a monte.

“Ho spiegato loro che la sabbia non si può prendere e fortunatamente hanno svuotato il secchio”, ha commentato l’inconsapevole “Guardiano della Sabbia”.

“I vigili e i barracelli passano nella strada in auto”, ha commentato ancora il bagnante che ha sventato il furto, “basterebbe che ogni tanto scendessero in spiaggia”.

Nelle ultime settimane sono più di 200 i chili della preziosa sabbia di quarzo recuperati all’aeroporto di Elmas dagli addetti ai controlli di sicurezza, che gestiscono la pagina Facebook Sardegna Rubata e Depredata, in prima fila per la tutela delle spiagge sarde.

Mercoledì, 28 agosto 2019

