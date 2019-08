Palloncini bianchi e lacrime, Quartu dice addio a Mattia Ennas: “Sarai sempre con noi”

Quartu Sant’Elena saluta, per l’ultima volta, Mattia Ennas. Folla per il funerale celebrato nella chiesa del Sacro Cuore, in tanti hanno voluto rendere omaggio al 19enne morto domenica scorsa dopo essere precipitato da un palazzo di Mulinu Becciu, a Cagliari. C’erano i genitori, affranti dal dolore, e i suoi tantissimi amici e amiche: molti, e non solo giovani, si sono presentati indossando una maglietta con la foto di Mattia. La commozione ha regnato durante tutta la messa, e all’uscita della bara, le centinaia di persone in piedi sul sagrato hanno liberato in cielo dei palloncini bianchi, prima di lasciarsi andare ad un lunghissimo applauso. C’è chi si è avvicinato e ha quasi “stretto” la bara, chi ha pianto dall’inizio alla fine del funerale. Mattia, nonostante la giovane età, era molto conosciuto: un ragazzo semplice e stimato da tutti. Prima di quella “maledetta” alba era stato in vacanza per qualche giorno a Lloret de Mar, in Spagna.

Sabato ventiquattro agosto, di notte, un giro al Poetto con alcuni suoi amici, poi il ritorno a Quartu, il pullman preso verso le sette per arrivare sino a quella palazzina di via Binaghi a Cagliari dove non era mai stato prima e la morte, che ha gettato nello sconforto e nella disperazione parenti, amici e conoscenti del giovane.

