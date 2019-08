Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Coniglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Il Pd fa cadere il veto su Conte e dà il via libera al governo con M5s: “Serve una svolta” proviene da Casteddu On line.