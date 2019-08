Nuove rotonde tra Oristano e Santa Giusta? Si studia il traffico

Un pool di esperti valuterà se servono a decongestionare la circolazione

Il Consorzio Industriale della Provincia di Oristano ha redatto un progetto che prevede la realizzazione di tre nuove rotonde, con l’obiettivo di defluire il traffico che da Oristano porta a Santa Giusta e all’entrata della 131.

Le rotonde previste dal progetto preliminare saranno tutte nella strada SP56: una nell’incrocio con via Messina, un’altra all’incrocio con via del Porto e l’ultima nell’intersecazione con via Parigi.

Il progetto preliminare verrà esaminato da un pool di esperti che si occuperanno di fare rilevazioni sul traffico per verificare l’effettiva necessità delle rotonde nei punti decisi da progetto. Le rilevazioni inizieranno nel mese di settembre.