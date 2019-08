Elmas, aereo Vueling centrato da un fulmine: paura per i 130 passeggeri a bordo

L’aereo della Vueling partito da Barcellona e diretto a Elmas è stato colpito da un fulmine quando si trovava già sui cieli sardi, proprio nelle fasi di atterraggio. Paura per i centotrenta passeggeri presenti a bordo, che sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo, una volta atterrato, senza riportare nessun danno. È solo una delle tante conseguenze del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore su tutta l’Isola. I passeggeri in attesa di imbarcarsi per raggiungere la Spagna dovranno attendere qualche ora, sino all’arrivo dell’aereo sostitutivo.

