Quartu Sant’Elena sott’acqua, via Eligio Porcu come Venezia: il video

Strade trasformate in fiumi anche a Quartu Sant’Elena, nella terza città della Sardegna l’ondata di maltempo colpisce tutti i rioni, da via Marconi sino a via Eligio Porcu, la storica via dello shopping cittadino. Lì, tra negozi e boutiques, la tanta acqua arrivata dal cielo ha reso impraticabile la strada. Qualcuno cerca di attraversare a piedi, ma è quasi un’impresa riuscirci senza rischiare di scivolare. E loro, i commercianti, se ne stanno rintanati dentro i negozi in attesa che passi il temporale.

