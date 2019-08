Sardegna, nuova allerta meteo per domani: possibili forti temporali, grandinate e raffiche di vento

Sardegna, nuova allerta meteo per domani: possibili forti temporali e raffiche di vento. Ecco il comunicato ufficiale della Protezione Civile, che comunica l’ESTENSIONE dalle ore 00:00 del 29.08.2019 alle ore 20:00 del 29.08.2019 dell’AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. 30285 del 27.08.2019) e in particolare: DOMANI (GIOVEDÌ 29.08.2019) SI PREVEDE CHE LA SARDEGNA CONTINUERÀ AD ESSERE INTERESSATA DA PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE CONVETTIVO: • SUL SETTORE ORIENTALE DELL’ISOLA, NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA SARANNO PROBABILI PRECIPITAZIONI MODERATE DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SPARSO; SARANNO POSSIBILI TEMPORALI FORTI ISOLATI CON ASSOCIATE RAFFICHE DI VENTO E FENOMENI GRANDINIGENI. ATTENUAZIONE DEI FENOMENI DAL POMERIGGIO. I CUMULATI GIORNALIERI POTRANNO ESSERE LOCALMENTE ELEVATI. • SUL SETTORE OCCIDENTALE DELL’ISOLA, NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ISOLATE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON CUMULATI DEBOLI. NELLA SECONDA PARTE SARANNO PROBABILI PIOGGE SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ISOLATO, CON CUMULATI MODERATI; ATTENUAZIONE DEI FENOMENI IN SERATA.

