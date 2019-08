Terrore a Quartu, fulmine centra un albero di una villetta a Capitana: “Ho avuto tantissima paura”

Ha sentito il rumore fortissimo, un vero e proprio boato, ed è andato alla finestra per vedere cosa fosse capitato. “Un fulmine ha centrato in pieno un albero di mimose della mia villetta di Capitana, in via del Transatlantico”, racconta, in esclusiva a Casteddu Online, l’avvocato trentaduenne Paolo Rosati. “Anche qui c’è stato un nubifragio, il fulmine ha spezzato il mio albero in due parti, bloccando l’accesso alla villetta. I rami hanno anche sfiorato l’automobile parcheggiata a pochi centimetri di distanza. Ho avuto molta paura”, spiega l’avvocato. Trovarsi a poca distanza da un fulmine non è certamente una bella esperienza. “Per fortuna mi trovavo dentro la mia villetta”.

