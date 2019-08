A Selargius negozianti barricati, via Istria è un fiume: “Così da 50 anni, quando interverrà il Comune?”

“Così da 50 anni, ogni volta che piove in via Istria a Selargius”. Il forte maltempo crea molti disagi anche nell’hinterland cagliaritano, come si può vedere nel video pubblicato dalla titolare di una rosticceria. La donna guarda la tantissima pioggia da dietro il vetro della sua attività commerciale: “Siamo obbligati a chiudere, siamo barricati dentro. Ecco la situazione attuale, siamo nel 2019, con dieci minuti di pioggia. Quella è la piazza del Comune, ormai sparita”.

