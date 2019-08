Materasso e campeggio con vista sul bellissimo mare di Dorgali, turisti multati: “Non rispettano l’ambiente”. Duro sfogo del Comune di Dorgali su Fb, ma la foto è davvero pittoresca: “Questa foto ritrae l’ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano. Al loro risveglio sono stati giustamente multati per campeggio abusivo, nonostante le loro proteste. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell’ambiente e del decoro non vengano rispettate.

I visitatori sono sempre i benvenuti da noi, ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto”. Tantissimi i commenti sui social network, la foto sta diventando virale: metti un materasso con vista sullo splendido golfo. E c’è chi commenta: “La creatività è un crimine perfetto: ci sono atti fuorilegge che hanno in sé qualcosa di straordinario. [La multa è giusta, ma che emozione!!!]”, sostiene Salvatore.

Fonte: Casteddu On Line





