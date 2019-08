Bomba d’acqua su Cagliari, gli automobilisti dribblano i rami crollati in viale Trieste (VIDEO). Situazione da incubo nel capoluogo sardo, dopo la bomba d’acqua caduta dal cielo in mattinata: guardate la situazione in viale Trieste, nel VIDEO di Manuela Serra. Le auto schivano a fatica i pezzi di albero crollati di schianto direttamente sull’asfalto mentre infuria la tempesta d’acqua sul centro cittadino.

