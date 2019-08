Emergenza maltempo su Cagliari, ecco la situazione nel rione popolare di Sant’Elia. La strada sotto il ponte di viale Ferrara è letteralmente sommersa dall’acqua, rendendo impossibile il transito. Sono gli stessi residenti del quartiere a inviare alla nostra redazione foto e video: “Impossibile, in pratica, poter passare in auto. Chi lo fa può correre dei rischi, forse le fogne non stanno funzionando a dovere”.

L'articolo Fortissimo temporale su Cagliari, la strada sotto il ponte di Sant’Elia è una piscina proviene da Casteddu On line.