Via Santa Gilla, le auto in mezzo al fiume d’acqua: “Quando puliranno i tombini?”. Rabbia e paura degli abitanti in molte strade della periferia. Le foto denuncia di Monica Basciu da Santa Gilla: “Buongiorno questa la situazione in via Santa Gilla…quando verranno puliti i tombini?”. Mandateci le vostre foto su Whatsapp Casteddu al 3807476785.

L'articolo Via Santa Gilla, le auto in mezzo al fiume d’acqua: “Quando puliranno i tombini?” proviene da Casteddu On line.